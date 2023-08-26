Немцы выплеснули ярость на Зеленского из-за наглого требования
Читатели Welt усомнились в том, что истребители F-16 могут помочь ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO
Подписчики немецкого издания Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стало его требование ускорить отправку истребителей F-16 Киеву.
"Как и "Леопарды", самолёты ничего не изменят, их быстро уничтожат", — заявил один из комментаторов под материалом.
Другой читатель добавил, что пилоты Украины, не будучи должным образом подготовленными, окажутся всё равно что лётчиками-камикадзе. Третий припомнил Киеву враньё, судя по которому "ВСУ и так уже почти на пороге побед", и заключил, что тогда они вполне смогут обойтись без истребителей. Ещё один участник обсуждения сделал вывод, что если так долго анонсировавшееся контрнаступление украинских войск до сих пор не дало плодов, то несколько истребителей никак не исправят ситуацию.
Напомним, ранее Вашингтон одобрил передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Но Украина получит их только после того, как пилоты ВСУ пройдут программу подготовки. Ещё одной страной, решившей предоставить F-16 Киеву, стала Норвегия.