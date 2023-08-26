Немцы выплеснули ярость на Зеленского из-за наглого требования

Другой читатель добавил, что пилоты Украины, не будучи должным образом подготовленными, окажутся всё равно что лётчиками-камикадзе. Третий припомнил Киеву враньё, судя по которому "ВСУ и так уже почти на пороге побед", и заключил, что тогда они вполне смогут обойтись без истребителей. Ещё один участник обсуждения сделал вывод, что если так долго анонсировавшееся контрнаступление украинских войск до сих пор не дало плодов, то несколько истребителей никак не исправят ситуацию.