Министр обороны Дании объявил непреложное условие для передачи Зеленскому F-16

Украине позволят пользоваться полученными от Дании истребителями F-16 только на её собственных территориях. Об этом заявил датский министр обороны Якоб Эллеманн-Енсен.

"Мы передаём оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более того. Таковы условия, будь это танки, истребители или что-то ещё", — говорится в публикации.