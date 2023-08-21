Министр обороны Дании объявил непреложное условие для передачи Зеленскому F-16
Дания разрешила Украине использовать её F-16 только на своей территории
Украине позволят пользоваться полученными от Дании истребителями F-16 только на её собственных территориях. Об этом заявил датский министр обороны Якоб Эллеманн-Енсен.
"Мы передаём оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более того. Таковы условия, будь это танки, истребители или что-то ещё", — говорится в публикации.
Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего нового европейского турне посетил Нидерланды, где, по его словам, уже договорился о поставках самолётов, но приврал в деталях. Позже он успел побывать с супругой в Швеции и раскрыл главную цель визита. А 20 августа президент Украины прибыл в Данию и добился обещания передать ВСУ истребители F-16. Но это произойдёт не очень скоро.
Getty Images / Harald Titte