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Регион
Опубликовано 21 августа 2023, 10:58
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Министр обороны Дании объявил непреложное условие для передачи Зеленскому F-16

Дания разрешила Украине использовать её F-16 только на своей территории

Украине позволят пользоваться полученными от Дании истребителями F-16 только на её собственных территориях. Об этом заявил датский министр обороны Якоб Эллеманн-Енсен.

"Мы передаём оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более того. Таковы условия, будь это танки, истребители или что-то ещё", говорится в публикации.

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Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего нового европейского турне посетил Нидерланды, где, по его словам, уже договорился о поставках самолётов, но приврал в деталях. Позже он успел побывать с супругой в Швеции и раскрыл главную цель визита. А 20 августа президент Украины прибыл в Данию и добился обещания передать ВСУ истребители F-16. Но это произойдёт не очень скоро.

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Getty Images / Harald Titte

Юрий Лысенко
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