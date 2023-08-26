В США предрекли сдачу Харькова украинскими военными без боя
Экс-разведчик США Риттер уверен, что ВСУ сдадут Харьков без боя
Украинская армия вряд ли встанет насмерть, обороняя Харьков, моральный дух солдат подорван после провала контрнаступления. Об этом сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.
"Я не думаю, что украинцы превратят Харьков в крепость. <…> Его сдадут без боя", — заявил он.
По его убеждению, как только российские войска перейдут в наступление под Харьковом, ВСУ тут же пустятся в бегство и перейдут на другой берег Днепра. Риттер допускает, что украинская оборона падёт ещё до приближения российских военных, ведь потери ВСУ огромны, успехов нет, а значит, отсутствует мотивация биться до победного.
Ранее Лайф писал, что Киев готовит города Харьковской области к сдаче войскам России. Так, украинские власти намерены эвакуировать жителей из 68 населённых пунктов.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency