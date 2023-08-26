В США предрекли сдачу Харькова украинскими военными без боя

"Я не думаю, что украинцы превратят Харьков в крепость. <…> Его сдадут без боя", — заявил он.

По его убеждению, как только российские войска перейдут в наступление под Харьковом, ВСУ тут же пустятся в бегство и перейдут на другой берег Днепра. Риттер допускает, что украинская оборона падёт ещё до приближения российских военных, ведь потери ВСУ огромны, успехов нет, а значит, отсутствует мотивация биться до победного.