ВСУ предупредили об огромной угрозе по всей линии фронта

ВСУ не могут остановить наступление Российской армии. Такое заявление сделал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём личном YouTube-канале.

"Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта, наоборот, есть огромная угроза потери Купянска, <…> Харькова, то же самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее", — сообщил политический эксперт.

Он добавил, что ситуация на фронте вот-вот станет для Киева безвыходной. ВСУ не могут прибить оборонительные рубежи российских войск или добиться хоть каких-то значимых успехов на поле боя. При этом украинская армия понесла огромные потери после попытки контрнаступления. По мнению Соскина, лучший вариант для Украины — немедленно приступить к переговорам о прекращении огня с Россией.