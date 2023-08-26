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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 14:51
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ВСУ предупредили об огромной угрозе по всей линии фронта

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не остановят наступление Российской армии

ВСУ не могут остановить наступление Российской армии. Такое заявление сделал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём личном YouTube-канале.

"Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта, наоборот, есть огромная угроза потери Купянска, <…> Харькова, то же самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее", сообщил политический эксперт.

Он добавил, что ситуация на фронте вот-вот станет для Киева безвыходной. ВСУ не могут прибить оборонительные рубежи российских войск или добиться хоть каких-то значимых успехов на поле боя. При этом украинская армия понесла огромные потери после попытки контрнаступления. По мнению Соскина, лучший вариант для Украины — немедленно приступить к переговорам о прекращении огня с Россией.

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Более 100 военных и кучу техники потеряли ВСУ в боях с ВС РФ в Запорожье

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Противник потерял три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Юрий Лысенко
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