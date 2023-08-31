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31 августа, 11:48

Войска России лишили ВСУ чешской "убийцы" дронов с вампирским названием

ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении

ВС России уничтожили до 85 украинских военнослужащих на Запорожском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении <...> уничтожено до 85 украинских военнослужащих", — сказал он.

Противник потерял два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, называемую убийцей дронов. Также подбиты две гаубицы Д-30. А вблизи Орехова поражён склад боеприпасов 47-й механизированной бригады армии Украины.

Российские войска ударили по пунктам управления и разведки ВСУ

Российские войска ударили по пунктам управления и разведки ВСУ

Также Минобороны отчиталось о потерях противника на Донецком направлении. За сутки ВСУ лишились до 365 человек, а также массы образцов техники, в том числе американской.

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Wikipedia / Tomas Kovarik

Матвей Константинов
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