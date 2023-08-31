Войска России лишили ВСУ чешской "убийцы" дронов с вампирским названием
ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении
ВС России уничтожили до 85 украинских военнослужащих на Запорожском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Запорожском направлении <...> уничтожено до 85 украинских военнослужащих", — сказал он.
Противник потерял два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, называемую убийцей дронов. Также подбиты две гаубицы Д-30. А вблизи Орехова поражён склад боеприпасов 47-й механизированной бригады армии Украины.
Также Минобороны отчиталось о потерях противника на Донецком направлении. За сутки ВСУ лишились до 365 человек, а также массы образцов техники, в том числе американской.
Wikipedia / Tomas Kovarik