Войска России лишили ВСУ чешской "убийцы" дронов с вампирским названием

ВС России уничтожили до 85 украинских военнослужащих на Запорожском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении <...> уничтожено до 85 украинских военнослужащих", — сказал он.

Противник потерял два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, называемую убийцей дронов. Также подбиты две гаубицы Д-30. А вблизи Орехова поражён склад боеприпасов 47-й механизированной бригады армии Украины.