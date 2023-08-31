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31 августа, 11:45

ВСУ потеряли 365 бойцов за сутки в безрассудных атаках на самом смертоносном участке фронта

ВС России уничтожили до 365 украинских военнослужащих на Донецком направлении

ВС России за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка ДНР", сказал он.

Также, добавил представитель оборонного ведомства, в районе населённого пункта Весёлое Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Всего за сутки на данном участке фронта противник потерял до 365 человек, три американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортёра, 32 автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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Помимо этого в Минобороны отчитались о перехвате силами противовоздушной обороны двух управляемых авиабомб JDAM и двух противорадиолокационных ракет HARM.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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