ВС России за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка ДНР", — сказал он.

Также, добавил представитель оборонного ведомства, в районе населённого пункта Весёлое Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Всего за сутки на данном участке фронта противник потерял до 365 человек, три американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортёра, 32 автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, а также гаубицы Д-20 и Д-30.