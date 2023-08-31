Российская ПВО перехватила две управляемые авиабомбы JDAM и две ракеты HARM
Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне спецоперации две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США", — заявили в ведомстве.
А 28 августа ПВО уничтожила 27 беспилотников ВСУ, а также перехватила три управляемые авиабомбы JDAM американского производства и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
VK / Минобороны России