МиГ-31 поднят на перехват норвежского "Посейдона" у границ России над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт "Посейдон" над Баренцевым морем
Над акваторией Баренцева моря возле границ РФ российские военные развернули патрульный самолёт ВВС Норвегии. Об этом сообщили в Минобороны.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", — указали в ведомстве.
Обнаруженным в воздухе объектом оказался самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. Когда к нему приблизился российский истребитель, иностранный самолёт развернулся от границы РФ.
В Минобороны подчеркнули, что полёт МиГ-31 был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Ранее Лайф писал о другом идентичном случае, который произошёл 24 августа. Тогда российский истребитель МиГ-31 также поднимался на перехват норвежского самолёта над Баренцевым морем.
ТАСС / Донат Сорокин