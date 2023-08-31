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31 августа, 10:29

МиГ-31 поднят на перехват норвежского "Посейдона" у границ России над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт "Посейдон" над Баренцевым морем

Над акваторией Баренцева моря возле границ РФ российские военные развернули патрульный самолёт ВВС Норвегии. Об этом сообщили в Минобороны.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", — указали в ведомстве.

Обнаруженным в воздухе объектом оказался самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. Когда к нему приблизился российский истребитель, иностранный самолёт развернулся от границы РФ.

В Минобороны подчеркнули, что полёт МиГ-31 был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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Ранее Лайф писал о другом идентичном случае, который произошёл 24 августа. Тогда российский истребитель МиГ-31 также поднимался на перехват норвежского самолёта над Баренцевым морем.

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ТАСС / Донат Сорокин

Илья Суриков
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