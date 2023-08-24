МиГ-31 поднимался на перехват норвежского самолёта над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 24 августа поднимался для опознавания воздушной цели, которая приближалась к границам РФ над акваторией Баренцева моря. Целью оказался норвежский патрульный самолёт Poseidon. В итоге нарушения границы не допущено.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от государственной границы РФ. Нарушения не допущено", — говорится в сообщении Минобороны.
Там подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными нормами.
При этом сутки назад, 23 августа, МиГ-29 тоже поднимали в воздух из-за приближения норвежского P-8A "Посейдон" к границам России. Нарушения не было допущено.
ТАСС / Минобороны РФ