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24 августа, 08:59

МиГ-31 поднимался на перехват норвежского самолёта над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 24 августа поднимался для опознавания воздушной цели, которая приближалась к границам РФ над акваторией Баренцева моря. Целью оказался норвежский патрульный самолёт Poseidon. В итоге нарушения границы не допущено.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от государственной границы РФ. Нарушения не допущено", — говорится в сообщении Минобороны.

Там подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными нормами.

МиГ-29 поднимался на перехват самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем

МиГ-29 поднимался на перехват самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем

При этом сутки назад, 23 августа, МиГ-29 тоже поднимали в воздух из-за приближения норвежского P-8A "Посейдон" к границам России. Нарушения не было допущено.

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ТАСС / Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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