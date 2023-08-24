МиГ-31 поднимался на перехват норвежского самолёта над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 24 августа поднимался для опознавания воздушной цели, которая приближалась к границам РФ над акваторией Баренцева моря. Целью оказался норвежский патрульный самолёт Poseidon. В итоге нарушения границы не допущено.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от государственной границы РФ. Нарушения не допущено", — говорится в сообщении Минобороны.

Там подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными нормами.