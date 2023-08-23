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23 августа, 12:59

Российский МиГ-29 отогнал самолёт-разведчик от границы

МиГ-29 был поднят в воздух из-за норвежского P-8A "Посейдон" у границ России

Российский истребитель МиГ-29 был поднят в воздух из-за приближения норвежского P-8A "Посейдон" к границам России. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Там рассказали, что сегодня над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице воздушная цель. Чтобы распознать её и не допустить нарушения, в воздух был поднят МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж обнаружил, что это самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.

"При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в НЦУО.

Там отметили, что МиГ-29 выполнял полёт согласно международным правилам над нейтральными водами, не пересекал воздушные трассы и не сближался с иностранным самолётом до опасного расстояния.

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Напомним, 14 августа МиГ-29 также поднимался на перехват самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем. И в тот раз это был тоже "Посейдон".

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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