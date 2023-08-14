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14 августа, 13:19

МиГ-29 поднимался на перехват самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота 14 августа поднимался на перехват самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Нарушения границы не допущено. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближавшаяся к государственной границе РФ воздушная цель... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — рассказали в МО РФ.

При приближении МиГ-29 норвежский борт развернулся в сторону от границы РФ, нарушения не допущено. В ведомстве подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

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Похожий инцидент произошёл в середине июля: тогда российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ самолётом патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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