МиГ-29 поднимался на перехват самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота 14 августа поднимался на перехват самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Нарушения границы не допущено. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближавшаяся к государственной границе РФ воздушная цель... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — рассказали в МО РФ.

При приближении МиГ-29 норвежский борт развернулся в сторону от границы РФ, нарушения не допущено. В ведомстве подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.