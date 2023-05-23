Пентагон подтвердил перехват его бомбардировщиков российским Су-27 над Балтикой

Взаимодействие российского истребителя Су-27 и двух американских стратегических бомбардировщиков В-1В в небе над Балтийским морем было профессиональным. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"В моём понимании, взаимодействие с российскими самолётами было безопасным и профессиональным", — сказал он.

Райдер добавил, что самолёты являются частью американской оперативной группы, выполняющей полёты в разных частях мира. Он отметил, что они появились в регионе в рамках "давно запланированных учений в Европе".