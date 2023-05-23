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23 мая, 19:00

Пентагон подтвердил перехват его бомбардировщиков российским Су-27 над Балтикой

Пентагон: Взаимодействие В-1В с российским Су-27 над Балтикой было безопасным

Взаимодействие российского истребителя Су-27 и двух американских стратегических бомбардировщиков В-1В в небе над Балтийским морем было профессиональным. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"В моём понимании, взаимодействие с российскими самолётами было безопасным и профессиональным", сказал он.

Райдер добавил, что самолёты являются частью американской оперативной группы, выполняющей полёты в разных частях мира. Он отметил, что они появились в регионе в рамках "давно запланированных учений в Европе".

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Напомним, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили о перехвате Су-27 Балтийского флота двух В-1В ВВС США в небе над морем. В ведомстве подчеркнули, что самолёты приближались к российской границе.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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