Пентагон подтвердил перехват его бомбардировщиков российским Су-27 над Балтикой
Пентагон: Взаимодействие В-1В с российским Су-27 над Балтикой было безопасным
Взаимодействие российского истребителя Су-27 и двух американских стратегических бомбардировщиков В-1В в небе над Балтийским морем было профессиональным. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"В моём понимании, взаимодействие с российскими самолётами было безопасным и профессиональным", — сказал он.
Райдер добавил, что самолёты являются частью американской оперативной группы, выполняющей полёты в разных частях мира. Он отметил, что они появились в регионе в рамках "давно запланированных учений в Европе".
Напомним, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили о перехвате Су-27 Балтийского флота двух В-1В ВВС США в небе над морем. В ведомстве подчеркнули, что самолёты приближались к российской границе.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ