В Польше заявили о перехвате самолёта пограничников российским Су-35
Над Чёрным морем российский истребитель перехватил самолёт Пограничной стражи Польши. Об этом сообщили польские пограничники, назвав случившееся "опасным инцидентом".
По их информации, это произошло в пятницу, 5 мая, во время патрульного полёта самолёта Польской пограничной службы Turbolet L-410 в рамках операции Frontex под командованием Румынии в оперативном районе.
"Двухмоторный российский истребитель Су-35 без какого-либо радиоконтакта влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией, после чего совершил агрессивные и опасные манёвры — три подхода к польскому самолёту без соблюдения безопасной дистанции", — сказано в сообщении польских пограничников.
Там также указали, что российский истребитель отдалился после третьего подхода, а его действия привели к сильной турбулентности польского самолёта, в котором было пять человек. Они потеряли высоту и контроль над воздушным судном. Вскоре самолёт польских пограничников безопасно приземлился.
Напомним, 14 марта в воды Чёрного моря упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. Изначально власти США заявляли, что всему виной действия российских Су-27, однако позже поведение лётчиков назвали непреднамеренным. При этом в Минобороны России раскрыли, что беспилотник рухнул из-за резкого манёвра.
Wikipedia / Anna Zvereva