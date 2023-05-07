В Польше заявили о перехвате самолёта пограничников российским Су-35

Над Чёрным морем российский истребитель перехватил самолёт Пограничной стражи Польши. Об этом сообщили польские пограничники, назвав случившееся "опасным инцидентом".

По их информации, это произошло в пятницу, 5 мая, во время патрульного полёта самолёта Польской пограничной службы Turbolet L-410 в рамках операции Frontex под командованием Румынии в оперативном районе.

"Двухмоторный российский истребитель Су-35 без какого-либо радиоконтакта влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией, после чего совершил агрессивные и опасные манёвры — три подхода к польскому самолёту без соблюдения безопасной дистанции", — сказано в сообщении польских пограничников.