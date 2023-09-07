Более 300 человек потеряли ВСУ в безуспешных атаках на Донецком направлении
Минобороны РФ: Отражено 9 атак противника в районе Клещеевки, Андреевки и Химика
Российские военные отразили девять атак украинских штурмовиков на Донецком направлении. Об этом сообщили на брифинге в четверг, 7 сентября, в Минобороны России. Противник потерял более 320 военнослужащих убитыми и ранеными.
"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районе населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик Донецкой Народной Республики", — информирует военное ведомство.
Среди других потерь противника один танк, две боевые машины пехоты, двенадцать автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Гвоздика", а также ещё две гаубицы Д-30.
Ранее Лайф сообщал, что более 180 бойцов ВСУ уничтожили российские войска за сутки на Южно-Донецком направлении. В том же районе было уничтожено пять танков противника.
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