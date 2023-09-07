Более 300 человек потеряли ВСУ в безуспешных атаках на Донецком направлении

Российские военные отразили девять атак украинских штурмовиков на Донецком направлении. Об этом сообщили на брифинге в четверг, 7 сентября, в Минобороны России. Противник потерял более 320 военнослужащих убитыми и ранеными.

"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районе населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик Донецкой Народной Республики", — информирует военное ведомство.

Среди других потерь противника один танк, две боевые машины пехоты, двенадцать автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Гвоздика", а также ещё две гаубицы Д-30.