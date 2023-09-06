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Регион
Опубликовано 6 сентября 2023, 09:30
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ВКС России нанесли высокоточный удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ

Воздушно-космические силы России минувшей ночью, 6 сентября, нанесли высокоточный удар по базе подготовки украинских диверсионных групп. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ",  заявили в ведомстве.

Цель удара достигнута, назначенный объект был поражён.

ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам на Украине
ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам на Украине

А 4 сентября стало известно об ударе российскими беспилотниками по судостроительному предприятию на Украине, где из импортных деталей собирали так называемые морские дроны — безэкипажные катера, которые Киев использует для атак в Чёрном море.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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