ВКС России нанесли высокоточный удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ
Воздушно-космические силы России минувшей ночью, 6 сентября, нанесли высокоточный удар по базе подготовки украинских диверсионных групп. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ", — заявили в ведомстве.
Цель удара достигнута, назначенный объект был поражён.
А 4 сентября стало известно об ударе российскими беспилотниками по судостроительному предприятию на Украине, где из импортных деталей собирали так называемые морские дроны — безэкипажные катера, которые Киев использует для атак в Чёрном море.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин