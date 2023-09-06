ВКС России нанесли высокоточный удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ

Воздушно-космические силы России минувшей ночью, 6 сентября, нанесли высокоточный удар по базе подготовки украинских диверсионных групп. Об этом заявили в Минобороны РФ.

ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам на Украине

ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам на Украине

А 4 сентября стало известно об ударе российскими беспилотниками по судостроительному предприятию на Украине, где из импортных деталей собирали так называемые морские дроны — безэкипажные катера, которые Киев использует для атак в Чёрном море.