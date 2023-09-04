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Регион
Опубликовано 4 сентября 2023, 10:30
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Россия ударила по судостроительному предприятию, где Киев собирал морские дроны

ВС РФ нанесли удар по судостроительному предприятию на Украине

Российские войска ударили беспилотниками по судостроительному предприятию на Украине, где из импортных деталей собирали так называемые морские дроны — безэкипажные катера, которые Киев использует для атак. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Российские войска ударили по пунктам управления и разведки ВСУ
Российские войска ударили по пунктам управления и разведки ВСУ

А на прошлой неделе — с 25 августа по 1 сентября — ВС России нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Целями стали пункты управления, центры радиоразведки и радиотехнической разведки противника, его объекты портовой инфраструктуры, места хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромы.

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Александра Вишнякова
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