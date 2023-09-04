Россия ударила по судостроительному предприятию, где Киев собирал морские дроны

Российские войска ударили беспилотниками по судостроительному предприятию на Украине, где из импортных деталей собирали так называемые морские дроны — безэкипажные катера, которые Киев использует для атак. Об этом заявили в Минобороны РФ.

А на прошлой неделе — с 25 августа по 1 сентября — ВС России нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Целями стали пункты управления, центры радиоразведки и радиотехнической разведки противника, его объекты портовой инфраструктуры, места хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромы.