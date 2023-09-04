Россия ударила по судостроительному предприятию, где Киев собирал морские дроны
ВС РФ нанесли удар по судостроительному предприятию на Украине
Российские войска ударили беспилотниками по судостроительному предприятию на Украине, где из импортных деталей собирали так называемые морские дроны — безэкипажные катера, которые Киев использует для атак. Об этом заявили в Минобороны РФ.
А на прошлой неделе — с 25 августа по 1 сентября — ВС России нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Целями стали пункты управления, центры радиоразведки и радиотехнической разведки противника, его объекты портовой инфраструктуры, места хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромы.
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