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Опубликовано 1 сентября 2023, 12:13
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ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам на Украине

В период с 25 августа по 1 сентября ВС России нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 25 августа по 1 сентября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам", — рассказали там.

В результате было нарушено "управление стратегической системой радиопомех ВСУ", а также уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, используемых для террористических атак, комплексы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня, бронетехника и авиационные средства поражения, произведённые на Западе.

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Вчера Минобороны сообщило о нанесении удара по пункту управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара Донецкой Народной Республики. А около города Селидово был поражён полевой лагерь подготовки украинских военнослужащих.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Матвей Константинов
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