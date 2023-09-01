ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам на Украине
В период с 25 августа по 1 сентября ВС России нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 25 августа по 1 сентября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам", — рассказали там.
В результате было нарушено "управление стратегической системой радиопомех ВСУ", а также уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, используемых для террористических атак, комплексы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня, бронетехника и авиационные средства поражения, произведённые на Западе.
Вчера Минобороны сообщило о нанесении удара по пункту управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара Донецкой Народной Республики. А около города Селидово был поражён полевой лагерь подготовки украинских военнослужащих.
ТАСС / Дмитрий Рогулин