Более 180 бойцов ВСУ уничтожили российские войска за сутки на Южно-Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ, добавив, что в том же районе были уничтожены пять танков противника.

Потери украинская армия понесла в результате попытки атаковать в районе Новодонецкого в ДНР. В результате подразделения российской группировки "Восток" при поддержке авиации и артиллерии эти атаки успешно отразили.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные гаубицы "Гвоздика", а также орудие Д-20", — говорится в сообщении.