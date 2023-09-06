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Регион
Опубликовано 6 сентября 2023, 09:37
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ВСУ в попытках атаковать на Южно-Донецком направлении лишились пяти танков и более 180 бойцов

МО: ВС РФ уничтожили более 180 бойцов и 5 танков ВСУ на Южно-Донецком направлении

Более 180 бойцов ВСУ уничтожили российские войска за сутки на Южно-Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ, добавив, что в том же районе были уничтожены пять танков противника.

Потери украинская армия понесла в результате попытки атаковать в районе Новодонецкого в ДНР. В результате подразделения российской группировки "Восток" при поддержке авиации и артиллерии эти атаки успешно отразили.

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"Потери противника на данном направлении составили свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные гаубицы "Гвоздика", а также орудие Д-20", — говорится в сообщении.

Также в Минобороны сообщили, что прошедшей ночью российские войска нанесли высокоточный удар по базе подготовки диверсионных групп Вооружённых сил Украины.

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Getty Images / Scott Peterson

Максим Плетнёв
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