Американские танки M1A1 Abrams повторят незавидную судьбу британских Challenger 2 и будут точно так же уничтожены российскими военными в зоне спецоперации. Об этом заявил военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

"Эти танки могли бы склонить чашу весов в пользу Украины, но в какой-то момент мы, вероятно, увидим видео того, как горит "Абрамс", — заявил эксперт.