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6 сентября, 08:06

"Увидим, как они горят": В США предрекли танкам Abrams на Украине незавидную судьбу Challenger 2

Аналитик Сучиу: Танки Abrams сожгут на Украине, как и британский Challenger 2

Американские танки M1A1 Abrams повторят незавидную судьбу британских Challenger 2 и будут точно так же уничтожены российскими военными в зоне спецоперации. Об этом заявил военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

"Эти танки могли бы склонить чашу весов в пользу Украины, но в какой-то момент мы, вероятно, увидим видео того, как горит "Абрамс", — заявил эксперт.

Он также добавил, что с начала поставок вооружения из Великобритании ВСУ пытались скрыть передвижения техники. При этом обозреватель подчеркнул, что из-за недавнего уничтожения бронемашины представители британского Минобороны больше не могут заявлять, что их техника не ликвидировалась в бою.

В Британии подтвердили уничтожение российскими войсками танка Challenger 2

В Британии подтвердили уничтожение российскими войсками танка Challenger 2

Напомним, Вооружённые силы России уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне спецоперации. Как уточнил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, машина была сожжена в боях под селом Работино на Запорожском направлении. По данным западного издания The Guardian, ещё никому с 1994 года не удавалось это сделать.

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ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz

Николь Вербер
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