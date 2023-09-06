В Британии подтвердили уничтожение российскими войсками танка Challenger 2

"Я могу подтвердить, что это так", — сказал он в эфире телеканала Sky News, отметив, что в планы Лондона не входит поставка нового танка на замену уничтоженному.

Как уже рассказывал Лайф, подразделения Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили британский танк Challenger 2. Видео опубликовал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, уточнив, что машина была сожжена в боях под селом Работино на Запорожском направлении. Как отметило западное издание The Guardian, боевая машина используется с 1994 года и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить.