Экс-глава Минобороны Британии хотел насолить США перед уходом, отказавшись от вертолётов

Экс-глава Минобороны Британии Бен Уоллес перед уходом со своего поста пытался сорвать контракт на поставки вооружённым силам королевства американских вертолётов Chinook и спровоцировал дипломатический скандал. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что планировалось приобрести 14 вертолётов, первый из них должны были поставить к 2026 году. 10 августа Уоллес направил главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором говорилось, что Лондон намерен пересмотреть эту договорённость. При этом на тот момент окончательного решения по данному вопросу британским правительством принято не было.

Собеседник издания рассказал, что правительство сомневалось в целесообразности покупки этих вертолётов: в авиапарке королевства уже есть 60 Chinook, были предложения приобрести более лёгкие и дешёвые в эксплуатации винтокрылые машины или несколько французских транспортников Airbus A400M Atlas. Уоллес относился к сделке скептически, тем более когда её стоимость увеличилась на 630 миллионов, достигнув 2,9 миллиарда долларов.

Однако отмена контракта повредила бы отношениям с Вашингтоном, о чём и предупредила премьер-министра королевства Риши Сунака посол Великобритании в США Карен Пирс. В итоге сотрудники канцелярии премьера заверили американского посла в твёрдости своих намерений относительно сделки. Поступок Уоллеса некоторые члены кабинета министров посчитали попыткой "досадить американцам".