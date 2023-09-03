Экс-глава Минобороны Британии хотел насолить США перед уходом, отказавшись от вертолётов
Times: Уоллес перед отставкой пытался сорвать покупку американских вертолётов
Экс-глава Минобороны Британии Бен Уоллес перед уходом со своего поста пытался сорвать контракт на поставки вооружённым силам королевства американских вертолётов Chinook и спровоцировал дипломатический скандал. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что планировалось приобрести 14 вертолётов, первый из них должны были поставить к 2026 году. 10 августа Уоллес направил главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором говорилось, что Лондон намерен пересмотреть эту договорённость. При этом на тот момент окончательного решения по данному вопросу британским правительством принято не было.
Собеседник издания рассказал, что правительство сомневалось в целесообразности покупки этих вертолётов: в авиапарке королевства уже есть 60 Chinook, были предложения приобрести более лёгкие и дешёвые в эксплуатации винтокрылые машины или несколько французских транспортников Airbus A400M Atlas. Уоллес относился к сделке скептически, тем более когда её стоимость увеличилась на 630 миллионов, достигнув 2,9 миллиарда долларов.
Однако отмена контракта повредила бы отношениям с Вашингтоном, о чём и предупредила премьер-министра королевства Риши Сунака посол Великобритании в США Карен Пирс. В итоге сотрудники канцелярии премьера заверили американского посла в твёрдости своих намерений относительно сделки. Поступок Уоллеса некоторые члены кабинета министров посчитали попыткой "досадить американцам".
The Sunday Times пишет, что инцидент с поставками вертолётов объясняли и тем, что Белый дом не поддержал кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО. Тем не менее в окружении бывшего министра эту связь отвергают.
Напомним, ещё в июле 2023 года Бен Уоллес подтвердил, что в сентябре уйдёт в отставку — по истечении своих полномочий. Британский премьер Риши Сунак подписал его заявление. Новым главой Минобороны Великобритании назначен бывший министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.