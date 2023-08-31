Назначен новый министр обороны Британии на место ушедшего Уоллеса
Главой Минобороны Британии назначен министр энергетической безопасности Шэппс
Новый глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс. Wikipedia / Chris McAndrew
Новым главой Минобороны Великобритании стал министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера Риши Сунака.
"Достопочтенный член парламента Грант Шэппс был назначен министром обороны", — сказано в сообщении офиса Сунака в соцсети X.
Ранее Грант Шэппс также занимал пост министра бизнеса, энергетики и промышленности. Позже ведомство расформировали. В правительстве бывшего премьер-министра Лиз Трасс он несколько дней руководил МВД Великобритании. Также Шэппс был министром транспорта, когда пост премьера занимал Борис Джонсон.
Ранее Лайф сообщал о том, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес покинул пост после четырёх лет работы. Он анонсировал свою отставку ещё в июле 2023 года. Уоллес утверждал, что впоследствии хочет работать в баре.