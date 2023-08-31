Назначен новый министр обороны Британии на место ушедшего Уоллеса

Новым главой Минобороны Великобритании стал министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера Риши Сунака.

"Достопочтенный член парламента Грант Шэппс был назначен министром обороны", — сказано в сообщении офиса Сунака в соцсети X .

Ранее Грант Шэппс также занимал пост министра бизнеса, энергетики и промышленности. Позже ведомство расформировали. В правительстве бывшего премьер-министра Лиз Трасс он несколько дней руководил МВД Великобритании. Также Шэппс был министром транспорта, когда пост премьера занимал Борис Джонсон.