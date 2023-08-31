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31 августа, 09:05

Назначен новый министр обороны Британии на место ушедшего Уоллеса

Главой Минобороны Британии назначен министр энергетической безопасности Шэппс

<p>Новый глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс. <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BF%D0%BF%D1%81,_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Chris McAndrew</p>

Новый глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс. Wikipedia / Chris McAndrew

Новым главой Минобороны Великобритании стал министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера Риши Сунака.

"Достопочтенный член парламента Грант Шэппс был назначен министром обороны", — сказано в сообщении офиса Сунака в соцсети X.

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Ранее Грант Шэппс также занимал пост министра бизнеса, энергетики и промышленности. Позже ведомство расформировали. В правительстве бывшего премьер-министра Лиз Трасс он несколько дней руководил МВД Великобритании. Также Шэппс был министром транспорта, когда пост премьера занимал Борис Джонсон.

Ранее Лайф сообщал о том, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес покинул пост после четырёх лет работы. Он анонсировал свою отставку ещё в июле 2023 года. Уоллес утверждал, что впоследствии хочет работать в баре.

Илья Суриков
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