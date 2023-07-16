Глава Минобороны Британии Уоллес планирует работать в баре после отставки

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес, покидающий должность и политику осенью текущего года, заявил, что будет рад работать в баре. Об этом он рассказал в интервью британской газете Times.

"Я был бы счастлив работать в баре", — заявил Уоллес в беседе с изданием.

Министр отметил, что планирует "вернуться к нормальной жизни" и хочет заниматься тем, что нравится, например гонками "Формулы-1" или скачками.