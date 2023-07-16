Глава Минобороны Британии Уоллес планирует работать в баре после отставки
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес, покидающий должность и политику осенью текущего года, заявил, что будет рад работать в баре. Об этом он рассказал в интервью британской газете Times.
"Я был бы счастлив работать в баре", — заявил Уоллес в беседе с изданием.
Министр отметил, что планирует "вернуться к нормальной жизни" и хочет заниматься тем, что нравится, например гонками "Формулы-1" или скачками.
Ранее Бен Уоллес заявил, что экс-премьер Британии Борис Джонсон не планирует возвращаться в большую политику. При этом Джонсон решил перед выборами в парламент поддержать Консервативную партию и агитировать за неё.
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