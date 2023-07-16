Экс-премьер Британии Борис Джонсон не планирует возвращаться в большую политику

Возвращаться в большую политику не в планах Бориса Джонсона. Об этом в беседе с газетой The Times сообщил министр обороны королевства Бен Уоллес.

Он рассказал, что разговаривал с бывшим премьером несколько недель назад и тот не собирался возвращаться, причём выразился очень ясно. При этом, по словам министра, Джонсон решил перед выборами в парламент поддержать Консервативную партию и агитировать за неё.