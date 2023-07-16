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15 июля, 21:21

Экс-премьер Британии Борис Джонсон не планирует возвращаться в большую политику

Глава Минобороны Британии Уоллес: Борис Джонсон не вернётся в большую политику

Возвращаться в большую политику не в планах Бориса Джонсона. Об этом в беседе с газетой The Times сообщил министр обороны королевства Бен Уоллес.

Он рассказал, что разговаривал с бывшим премьером несколько недель назад и тот не собирался возвращаться, причём выразился очень ясно. При этом, по словам министра, Джонсон решил перед выборами в парламент поддержать Консервативную партию и агитировать за неё.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз

Бывший премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз

А ранее министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что уйдёт в отставку по истечении своих полномочий в сентябре этого года. Более того, он заявил в интервью The Times, что устал от политики и хочет завершить карьеру.

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Twitter / Boris Dohnson

Лариса Сафронова
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