Регион

Уведомления отключены

15 июля, 18:06

Министр обороны Британии анонсировал свою скорую отставку

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что уйдёт в отставку осенью

<p>Министр обороны Британии Бен Уоллес. Обложка © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA</p>

Министр обороны Британии Бен Уоллес. Обложка © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что уйдёт в отставку по истечении своих полномочий в сентябре этого года. Более того, он заявил в интервью The Times, что устал от политики и хочет завершить карьеру.

"Я не буду участвовать в следующих выборах. Я пришёл в политику, когда избрался в Парламент Шотландии в 1999 году. Прошло 24 года. Больше семи лет у моей кровати лежало по три телефона", — сказал британский министр обороны, отказавшись раскрывать назначение этих устройств из-за секретности.

Уоллес пояснил, что ещё 16 июня проинформировал премьер-министра Риши Сунака о решении уйти. Он хотел объявить об этом позднее летом, но был вынужден сдвинуть сроки из-за утечки информации из правительства.

"Знаете ли, мы не Amazon": Британский министр обороны обвинил Киев в неблагодарности

"Знаете ли, мы не Amazon": Британский министр обороны обвинил Киев в неблагодарности

Ранее журналисты узнали, что Уоллес покинет пост главы Минобороны и может уйти из политики. Сменить его могут замглавы Минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров