Министр обороны Британии анонсировал свою скорую отставку

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что уйдёт в отставку по истечении своих полномочий в сентябре этого года. Более того, он заявил в интервью The Times, что устал от политики и хочет завершить карьеру.

"Я не буду участвовать в следующих выборах. Я пришёл в политику, когда избрался в Парламент Шотландии в 1999 году. Прошло 24 года. Больше семи лет у моей кровати лежало по три телефона", — сказал британский министр обороны, отказавшись раскрывать назначение этих устройств из-за секретности.

Уоллес пояснил, что ещё 16 июня проинформировал премьер-министра Риши Сунака о решении уйти. Он хотел объявить об этом позднее летом, но был вынужден сдвинуть сроки из-за утечки информации из правительства.