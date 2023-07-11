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11 июля, 15:03

Бывший премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз

<p>Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / carrielbjohnson</p>

Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / carrielbjohnson

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом. У политика утром 5 июля родился мальчик. Радостную новость в соцсетях сообщила его жена Кэрри, она также опубликовала фото с младенцем.

"Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон", — написала она.

Этот ребёнок стал третьим для пары, при этом у самого Джонсона уже есть четверо взрослых детей от экс-супруги Марины Уилер, а также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. По данным СМИ, у британского политика есть ещё один внебрачный ребёнок, однако сам Джонсон это не подтверждал.

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Ранее Лайф писал, что бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина стала мамой во второй раз. У неё с мужем, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, родился сын Демьян.

Иван Косицын
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