Бывший премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом. У политика утром 5 июля родился мальчик. Радостную новость в соцсетях сообщила его жена Кэрри, она также опубликовала фото с младенцем.

Этот ребёнок стал третьим для пары, при этом у самого Джонсона уже есть четверо взрослых детей от экс-супруги Марины Уилер, а также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. По данным СМИ, у британского политика есть ещё один внебрачный ребёнок, однако сам Джонсон это не подтверждал.