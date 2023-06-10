Британский экс-премьер Джонсон сложил с себя депутатские полномочия

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия после получения результатов расследования по факту проведения вечеринок в его канцелярии во время пандемии коронавируса.

"Я написал моей ассоциации [округа] Аксбридж и Саут-Райслип, чтобы сказать, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов", — сказано в распространённом заявлении бывшего премьера.

Джонсон уверяет, что невиновен, и называет комитет по привилегиям, который проводил проверку, "кучкой людей, не умеющих доказать свои утверждения". Ранее он сравнивал расследование комитета с охотой на ведьм.