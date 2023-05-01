Пьяным за рулём попался "Борис Джонсон" с украинскими правами

В нидерландском городе Гронинген полицейские арестовали нетрезвого водителя, у которого оказались фальшивые украинские права на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет телеканал Oogtv .

Машину остановили в рамках простой дорожной проверки. Во время беседы с водителем полицейские поняли, что он пьян. В автомобиле нашли поддельные права на имя экс-премьера Британии с его фото и сроком действия до 3000 года. Фальшивый документ изъяли, а водителя арестовали.