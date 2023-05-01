В Башкирии погоня со стрельбой завершилась нападением с лопатой на полицейских

Инцидент произошёл в Миякинском районе. Там проводили профилактический рейд и проверяли водителей на трезвость. Также у них была ориентировка на 26-летнего местного жителя, подозреваемого в торговле наркотиками и передвигавшегося на "тойоте", несмотря на лишение водительских прав. Когда к посту ГИБДД подъехал указанный автомобиль, сотрудники МВД попытались его остановить, но водитель проигнорировал требование стражей порядка и решил скрыться.

В итоге началась погоня, нарушитель ехал по встречной полосе и категорически не хотел останавливаться даже после того, как полицейские произвели предупредительные выстрелы. В итоге гонщик доехал до своего частного дома в селе Ерыкалово и заперся. Когда силовики выбили оконное стекло, он всë же решил сдаться и был задержан. Но тут из сарая выбежал отец мужчины с лопатой и набросился на полицейских. "Орудие" у него отобрали, но разъярённый взрослый мужчина успел несколько раз кулаком ударить младшего лейтенанта. Теперь в отношении гонщика завели административное дело за езду без прав, а вот его отцу грозит уголовное наказание за применение насилия в отношении полицейского.