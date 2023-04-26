Житель Урала убил приехавшего на вызов к его жене фельдшера

В городе Берёзовском Свердловской области умер медработник, на которого напал муж пациентки во время вызова на дом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Всё произошло вечером 25 апреля. Один из жильцов дома по улице Гагарина вызвал скорую для помощи женщине. По прибытии бригада встретилась с супругом пациентки. По предварительным данным, у мужчины появилась личная неприязнь к одному из медиков.

Затем пострадавший сам добрался до служебной машины, которая стояла возле подъезда, после чего его оперативно отвезли в больницу. Однако медик скончался от полученного ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. При этом в ведомстве подчеркнули, что подозреваемый был осуждён в 1999 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в результате нападения на бывшую жену. Также мужчину судили за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности россиянин провёл в местах лишения свободы 15 лет.