КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 08:12

Житель Урала убил приехавшего на вызов к его жене фельдшера

На Урале расследуют дело об убийстве медика, на которого напал муж пациентки

В городе Берёзовском Свердловской области умер медработник, на которого напал муж пациентки во время вызова на дом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Всё произошло вечером 25 апреля. Один из жильцов дома по улице Гагарина вызвал скорую для помощи женщине. По прибытии бригада встретилась с супругом пациентки. По предварительным данным, у мужчины появилась личная неприязнь к одному из медиков.

"[Муж пациентки] причинил проникающее ранение в область груди 28-летнему медицинскому работнику выездной фельдшерской бригады скорой медицинской помощи городской больницы", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Затем пострадавший сам добрался до служебной машины, которая стояла возле подъезда, после чего его оперативно отвезли в больницу. Однако медик скончался от полученного ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. При этом в ведомстве подчеркнули, что подозреваемый был осуждён в 1999 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в результате нападения на бывшую жену. Также мужчину судили за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности россиянин провёл в местах лишения свободы 15 лет.

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Shutterstock / YuryKara

Светлана Оперук
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