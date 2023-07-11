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11 июля, 09:50

"Спасибо за сына": Экс-солистка "Тату" опять стала мамой, и её муж прыгает от счастья

Экс-солистка "Тату" Лена Катина стала мамой во второй раз, родив сына

<p>Муж-бизнесмен Лены Катиной рад рождению сына. Обложка © Instagram / (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / spiridonov_fm</p>

Муж-бизнесмен Лены Катиной рад рождению сына. Обложка © Instagram / (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / spiridonov_fm

Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина стала мамой во второй раз. У неё с мужем, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, родился сын Демьян. О пополнении в семье новоиспечённый отец сообщил в соцсетях.

Муж-бизнесмен Лены Катиной рад рождению сына. Видео © Instagram / (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской организации корпорации Meta) / spiridonov_fm

"Сегодня в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня", — написал он.

Спиридонов настолько был рад ребёнку, что прямо в роддоме стал прыгать на фитболе, с которого, кстати, в итоге упал. Кроме того, бизнесмен записал видео из дома — на кадрах Спиридонов сияет и улыбается, слышно, что дома звучит музыка.

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Напомним, в июне 2022 года Лена Катина вышла замуж за больного раком миллионера Дмитрия Спиридонова. Расписалась пара в день рождения жениха. В январе этого года Катина объявила о беременности. Причём имя ребёнка выбирал супруг певицы.

Никита Осипов
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