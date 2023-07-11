"Спасибо за сына": Экс-солистка "Тату" опять стала мамой, и её муж прыгает от счастья

Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина стала мамой во второй раз. У неё с мужем, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, родился сын Демьян. О пополнении в семье новоиспечённый отец сообщил в соцсетях.

Муж-бизнесмен Лены Катиной рад рождению сына. Видео © Instagram / (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской организации корпорации Meta) / spiridonov_fm

"Сегодня в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня", — написал он.