"Спасибо за сына": Экс-солистка "Тату" опять стала мамой, и её муж прыгает от счастья
Экс-солистка "Тату" Лена Катина стала мамой во второй раз, родив сына
Муж-бизнесмен Лены Катиной рад рождению сына. Обложка © Instagram / (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / spiridonov_fm
Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина стала мамой во второй раз. У неё с мужем, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, родился сын Демьян. О пополнении в семье новоиспечённый отец сообщил в соцсетях.
Муж-бизнесмен Лены Катиной рад рождению сына. Видео © Instagram / (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской организации корпорации Meta) / spiridonov_fm
"Сегодня в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня", — написал он.
Спиридонов настолько был рад ребёнку, что прямо в роддоме стал прыгать на фитболе, с которого, кстати, в итоге упал. Кроме того, бизнесмен записал видео из дома — на кадрах Спиридонов сияет и улыбается, слышно, что дома звучит музыка.
Напомним, в июне 2022 года Лена Катина вышла замуж за больного раком миллионера Дмитрия Спиридонова. Расписалась пара в день рождения жениха. В январе этого года Катина объявила о беременности. Причём имя ребёнка выбирал супруг певицы.