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5 июня, 02:10

Экс-солистка "Тату" Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребёнка

Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина раскрыла пол будущего ребёнка, которого должна родить в ближайший месяц. Об этом она сообщила на шоу "Звёзды сошлись" в эфире телеканала НТВ.

Как рассказала девушка, это будет мальчик. Имя будущего ребёнка выбирал супруг певицы — предприниматель Дмитрий Спиридонов. Но окончательное решение останется за первым сыном исполнительницы Александром.

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"Демьян или Димьян — это будет решать старший сын", — сказала Катина.

Напомним, в июне 2022 года Лена Катина вышла замуж за больного раком миллионера Дмитрия Спиридонова. Причём роспись состоялась тогда же, когда и день рождения жениха. В январе этого года Катина объявила о беременности.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenakatina

Юлия Коновалова
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