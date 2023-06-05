Экс-солистка "Тату" Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребёнка

Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина раскрыла пол будущего ребёнка, которого должна родить в ближайший месяц. Об этом она сообщила на шоу "Звёзды сошлись" в эфире телеканала НТВ.

Как рассказала девушка, это будет мальчик. Имя будущего ребёнка выбирал супруг певицы — предприниматель Дмитрий Спиридонов. Но окончательное решение останется за первым сыном исполнительницы Александром.