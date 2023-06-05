Экс-солистка "Тату" Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребёнка
Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина раскрыла пол будущего ребёнка, которого должна родить в ближайший месяц. Об этом она сообщила на шоу "Звёзды сошлись" в эфире телеканала НТВ.
Как рассказала девушка, это будет мальчик. Имя будущего ребёнка выбирал супруг певицы — предприниматель Дмитрий Спиридонов. Но окончательное решение останется за первым сыном исполнительницы Александром.
"Демьян или Димьян — это будет решать старший сын", — сказала Катина.
Напомним, в июне 2022 года Лена Катина вышла замуж за больного раком миллионера Дмитрия Спиридонова. Причём роспись состоялась тогда же, когда и день рождения жениха. В январе этого года Катина объявила о беременности.
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