Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушёл в отставку

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес покидает пост, на котором находился в течение четырёх лет. Заявление он направил премьер-министру Риши Сунаку, и тот принял отставку министра.

"После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности", — сказано в официальном письме Уоллеса.

Риши Сунак принял отставку министра обороны. Об этом сказано в письме в ответ на его заявление. Сунак отметил, что полностью понимает желание Уоллеса покинуть пост.

"Вы покидаете мой офис с благодарностью и уважением", — указал Риши Сунак.