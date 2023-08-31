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31 августа, 07:47

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушёл в отставку

<p>Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес покидает пост, на котором находился в течение четырёх лет. Заявление он направил премьер-министру Риши Сунаку, и тот принял отставку министра.

"После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности", — сказано в официальном письме Уоллеса.

Риши Сунак принял отставку министра обороны. Об этом сказано в письме в ответ на его заявление. Сунак отметил, что полностью понимает желание Уоллеса покинуть пост.

"Вы покидаете мой офис с благодарностью и уважением", — указал Риши Сунак.

Бен Уоллес занимал пост министра обороны Великобритании с 2019 года. Он был назначен, когда в должность премьер-министра вступил Борис Джонсон.

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Напомним, ещё в июле 2023 года Бен Уоллес подтвердил, что в сентябре уйдёт в отставку — по истечении своих полномочий. Он также говорил, что планирует работать в баре.

Илья Суриков
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