В Госдуме предрекли Британии другие громкие отставки после ухода главы Минобороны
Депутат Хамитов: Уоллес запомнился миру снабжением Украины боеприпасами с ураном
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Christophe Gateau
Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Лайфом прокомментировал увольнение главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса. Он отметил, что за четырёхлетний срок службы чиновник запомнился снабжением Киева оружием, в том числе боеприпасами с обеднённым ураном, а также предположил, что это далеко не последняя отставка, которая ожидается в ближайшее время.
"Когда уходит сколько-нибудь крупный чиновник, обычно говорят о том, чем он запомнился на своём посту. Так вот, Уоллес прежде всего запомнился тем, что именно при нём Лондон активно снабжал вооружением киевский режим, в том числе танками и боеприпасами с обеднённым ураном", — заявил парламентарий.
Вместе с тем Хамитов указал, что "просто так" чиновники такого ранга в отставку не уходят, поэтому можно предположить, что понимание грядущего краха антироссийской политики приходит ко всё большему количеству деятелей западной элиты. По его словам, во многом их уход выглядит символичным: старое мироустройство, в котором доминировали США и ЕС, уступает место новому, многополярному. Поэтому наиболее дальновидные западные политики уже сегодня понимают, что победа России окончательно расставит все точки над і, а значит, "нужно начинать дистанцироваться от прежнего курса".
"Не случайно Уоллес упомянул о "личном ущербе" ему и его семье. Не удивлюсь, если в ближайшее время мы увидим и другие громкие отставки — многие уже понимают, что возврата к прежней жизни больше не будет", — заключил наш собеседник.
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Напомним, британский премьер Риши Сунак сегодня подписал заявление об отставке Министра обороны Королевства Бена Уоллеса. Причём об уходе чиновника стало известно ещё в июле. Тогда Уоллес признался, что был бы рад работать в баре и "вернуться к нормальной жизни". Его должность занял министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.