Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Лайфом прокомментировал увольнение главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса. Он отметил, что за четырёхлетний срок службы чиновник запомнился снабжением Киева оружием, в том числе боеприпасами с обеднённым ураном, а также предположил, что это далеко не последняя отставка, которая ожидается в ближайшее время.

"Когда уходит сколько-нибудь крупный чиновник, обычно говорят о том, чем он запомнился на своём посту. Так вот, Уоллес прежде всего запомнился тем, что именно при нём Лондон активно снабжал вооружением киевский режим, в том числе танками и боеприпасами с обеднённым ураном", — заявил парламентарий.

Вместе с тем Хамитов указал, что "просто так" чиновники такого ранга в отставку не уходят, поэтому можно предположить, что понимание грядущего краха антироссийской политики приходит ко всё большему количеству деятелей западной элиты. По его словам, во многом их уход выглядит символичным: старое мироустройство, в котором доминировали США и ЕС, уступает место новому, многополярному. Поэтому наиболее дальновидные западные политики уже сегодня понимают, что победа России окончательно расставит все точки над і, а значит, "нужно начинать дистанцироваться от прежнего курса".