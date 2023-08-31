"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова напоследок упрекнула Уоллеса в заражении Украины радиацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который после четырёх лет решил покинуть должность и направил премьеру заявление об уходе. Она напоследок припомнила экс-чиновнику, что именно на нём лежит вина за заражение Украины радиацией в случае применения ВСУ снарядов от Лондона с обеднённым ураном.