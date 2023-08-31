"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова напоследок упрекнула Уоллеса в заражении Украины радиацией
Захарова с юмором попрощалась с уходящим в отставку главой Минобороны Британии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который после четырёх лет решил покинуть должность и направил премьеру заявление об уходе. Она напоследок припомнила экс-чиновнику, что именно на нём лежит вина за заражение Украины радиацией в случае применения ВСУ снарядов от Лондона с обеднённым ураном.
"Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя", — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку заявление об отставке, которое тот уже подписал. Об его уходе стало известно ещё в июле. Министр тогда признался, что после отставки был бы рад работать в баре и планирует "вернуться к нормальной жизни". Новым главой Минобороны Великобритании стал министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.