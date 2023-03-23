Захарова указала на последствия применения ВСУ снарядов с ураном для всего региона
Захарова отметила невозможность контролировать последствия от урановых снарядов на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на невозможность проконтролировать радиационные последствия в случае применения снарядов с обеднённым ураном на территории Украины.
"Теперь воздействие использованных орудий, снарядов невозможно будет контролировать ни соседним государствам, ни государствам региона, это просто будет сделать нельзя", — сказала дипломат на просьбу журналистов прокомментировать планы Британии поставить ВСУ боеприпасы с обеднённым ураном.
Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. Такие снаряды США использовали при бомбардировке Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб. Президент РФ Владимир Путин ответил Лондону, что в таком случае Москва будет вынуждена отреагировать должным образом. А в США заявили, что не поставляют Украине боеприпасы с обеднённым ураном, но при этом уверены в том, что они не представляют радиоактивной угрозы.