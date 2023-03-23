Кадыров предложил показать Западу последствия уранового заражения

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил продемонстрировать Западу на их территориях последствия уранового заражения, что, по его мнению, должно отбить желание рассуждать на эту тему. Об этом он написал в телеграм-канале.

По его словам, западные страны давно уже не скрывают "своей мерзкой риторики в отношении России". Кадыров подчеркнул, что Лондон чуть ли не хвастается планами предоставить Киеву снаряды с обеднённым ураном и уже успел "успокоить" всех заявлениями, что это не радиоактивный уран. Он заметил, что в РФ "таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжёлого металла, в тысячи раз меньше".

"О последствиях использования подобных грязных снарядов я напоминать не буду, но считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву "у" не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадёт само собой", — заявил Кадыров.

По его словам, Запад, Евросоюз, НАТО и "другие подобные преступно-террористические сообщества" выступают с новыми идеями, призванными "насолить России и побольше уложить украинцев".