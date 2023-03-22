В Думе назвали два ответа на передачу снарядов с ураном ВСУ, и ни один из них не понравится Британии
Слуцкий: Переданные Британией снаряды с ураном превратят Украину в выжженное поле
Передача Киеву содержащих обеднённый уран боеприпасов выводит конфликт и вовлечённость в него Запада на новый и опасный уровень, и для Украины ничем хорошим это не закончится. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР, руководитель фракции партии в Госдуме Леонид Слуцкий.
"Это решение выводит украинский конфликт и вовлечённость в него коллективного Запада на новый и весьма опасный уровень", — написал политик в "Телеграме".
Слуцкий подчеркнул, что и МИД, и Министерство обороны Великобритании отрицают наличие "ядерной проблемы", однако начинка из обеднённого урана и является той самой ядерной компонентой. Не исключено, что её применение может "превратить Украину в выжженное поле, разрушить генофонд её оставшегося населения", а также нанесёт непоправимый урон последующим поколениям, предупредил политик.
Он напомнил о предупреждении президента России Владимира Путина о том, что Москва будет вынуждена реагировать на применение коллективным Западом оружия с ядерным компонентом. Слуцкий заметил, что, как всегда, есть два варианта — симметричный и ассиметричный. И выразил уверенность в том, что ни один из них не понравится ни Украине, ни Британии.
Американский журнал Military Watch в свою очередь уже сравнил эффект от применения снарядов с обеднённым ураном с последствиями Хиросимы. Эксперты напомнили, что это оружие использовалось американцами во время вторжения в Ирак, где впоследствии регистрировались многочисленные случаи рака и генетических мутаций у населения. А Шойгу назвал намерение Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном ещё одной пройденной ступенькой. Лавров же раскрыл, какой будет реакция России на их передачу.
Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency