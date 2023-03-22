В Думе назвали два ответа на передачу снарядов с ураном ВСУ, и ни один из них не понравится Британии

Передача Киеву содержащих обеднённый уран боеприпасов выводит конфликт и вовлечённость в него Запада на новый и опасный уровень, и для Украины ничем хорошим это не закончится. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР, руководитель фракции партии в Госдуме Леонид Слуцкий.

"Это решение выводит украинский конфликт и вовлечённость в него коллективного Запада на новый и весьма опасный уровень", — написал политик в "Телеграме".

Слуцкий подчеркнул, что и МИД, и Министерство обороны Великобритании отрицают наличие "ядерной проблемы", однако начинка из обеднённого урана и является той самой ядерной компонентой. Не исключено, что её применение может "превратить Украину в выжженное поле, разрушить генофонд её оставшегося населения", а также нанесёт непоправимый урон последующим поколениям, предупредил политик.