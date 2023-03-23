Власти США раскрыли, передают ли Киеву боеприпасы с обеднённым ураном
Белый дом: США не поставляют боеприпасы с обеднённым ураном на Украину
Власти США не поставляют Украине боеприпасы с обеднённым ураном, но в Вашингтоне уверены в том, что они не представляют радиоактивной угрозы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Обычно мы не раскрываем подробности о направляемых боеприпасах, но мы не поставляем боеприпасы с обеднённым ураном", — сказал он.
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Представитель Белого дома также отметил, что, согласно исследованиям, такие боеприпасы не являются радиоактивными. Это вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями, подчеркнул Кирби. По его словам, преимущество снарядов с обеднённым ураном заключается в высокой пробивной способности.
Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Такие снаряды США использовали при бомбардировке Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб. Президент РФ Владимир Путин ответил Лондону, что в таком случае Россия будет вынуждена отреагировать должным образом. А министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал намерение Великобритании поставить Украине снаряды с обеднённым ураном ещё одной пройденной ступенькой. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что поставки Киеву таких боеприпасов выведут эскалацию на новую серьёзную ступень.
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