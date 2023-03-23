Власти США раскрыли, передают ли Киеву боеприпасы с обеднённым ураном

Власти США не поставляют Украине боеприпасы с обеднённым ураном, но в Вашингтоне уверены в том, что они не представляют радиоактивной угрозы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Обычно мы не раскрываем подробности о направляемых боеприпасах, но мы не поставляем боеприпасы с обеднённым ураном", — сказал он.