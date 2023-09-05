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5 сентября, 14:09
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Российские военные стали первыми, кто уничтожил британский танк Challenger 2

Guardian: Танк Challenger 2 уничтожили впервые с начала применения в 1994 году

Российские военные, уничтожившие британский танк Challenger 2 в зоне СВО, стали первыми, кто сделал это. Боевая машина используется с 1994 года, раньше ещё никому не удавалось её уничтожить, сообщает The Guardian.

Британский танк Challenger 2, уничтоженный ВС РФ под селом Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта. Видео © Телеграм-канал Владимира Рогова

"Хотя эксперты подтвердили идентичность танка по видео, неясно, когда именно и где оно было снято... Ни один Challenger 2 не был потерян в бою [от рук противника] с момента его первого применения в 1994 году", — говорится в публикации.

При этом обозреватель уточняет, что в 2003 году в Ираке всё-таки один Challenger 2 был уничтожен, но случилось это из-за попадания под дружественный огонь. Всего Великобритания передала Украине 14 таких танков в начале 2023 года.

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Раскрыты данные о потерях ВСУ в районе Орехова и Работина

Напомним, ВС РФ уничтожили первый британский танк Challenger 2. Видео опубликовал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, машина была сожжена в боях под селом Работино на Запорожском направлении.

Обложка ©

Wikipedia

Светлана Оперук
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