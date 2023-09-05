Раскрыты данные о потерях ВСУ в районе Орехова и Работина

Две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ были отражены российской группировкой войск в районе Работина в Запорожской области. Об этом сообщили на брифинге во вторник в пресс-службе Министерства обороны. Здесь отличились наша авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы. Кроме того, в районе Орехова в той же Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

"Уничтожено до 170 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и гаубица М119 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы — Д-20 и Д-30", — перечислили в Минобороны.