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Опубликовано 5 сентября 2023, 12:37
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Раскрыты данные о потерях ВСУ в районе Орехова и Работина

Минобороны РФ: До 170 бойцов ВСУ уничтожено в Запорожской области

Две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ были отражены российской группировкой войск в районе Работина в Запорожской области. Об этом сообщили на брифинге во вторник в пресс-службе Министерства обороны. Здесь отличились наша авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы. Кроме того, в районе Орехова в той же Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

"Уничтожено до 170 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и гаубица М119 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы — Д-20 и Д-30", — перечислили в Минобороны.

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Ранее Лайф писал, что 5 сентября на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, потеряли уже свыше 66 тысяч военных. Он также отметил, что, пытаясь скрыть провал, украинская армия атакует гражданские объекты и выдаёт это за "военные победы".

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Getty Images / Narciso Contreras

Марина Калегина
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