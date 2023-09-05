В Кремле рассказали, как смена министра обороны Украины скажется на политике Киева
Песков: Замена главы Минобороны Украины не влияет на суть киевского режима
Замена главы Минобороны Украины никак, к сожалению, не влияет на суть киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку Алексея Резникова и возможное назначение на пост министра обороны Незалежной Рустема Умерова.
"Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остаётся без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
По его словам, перестановки в военном ведомстве Украины являются исключительно "внутренним делом" этой страны.
Напомним, 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова. Лидер киевского режима предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. Накануне Резников подал в украинский парламент рапорт об отставке.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин