Замена главы Минобороны Украины никак, к сожалению, не влияет на суть киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку Алексея Резникова и возможное назначение на пост министра обороны Незалежной Рустема Умерова.

"Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остаётся без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.