Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский решил уволить главу Минобороны страны Алексея Резникова. На его место глава Незалежной предложил главу Фонда госимущества Украины Рустема Умерова.

"Я решил произвести замену министра обороны Украины. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров", — заявил Зеленский.

По его словам, господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях и украинский парламент поддержит эту кандидатуру.