"Целый ряд манёвров": Эксперт нашёл связь между арестом Коломойского и отставкой Резникова

Отставка украинского министра обороны Алексея Резникова и арест олигарха Игоря Коломойского связаны между собой и вызваны провалом контрнаступления ВСУ. Об этом заявил руководитель телеграм-канала "Украина.ру" Константин Кеворкян в беседе с "Царьградом".

"На Западе, как известно, недовольны темпами украинского наступления. И какие-то предварительные оргвыводы Зеленский должен был привести. С этим связана отставка Резникова; скорее всего, с этим связано задержание господина Коломойского, на которого у США вырос большой зуб. Ну, и целый ряд манёвров, менее заметных в правительстве и в других административных структурах, но усиливающих влияние США в данном регионе", — обратил внимание Кеворкян.

Он также заявил, что Резников — коррумпированная фигура, на которой "негде клеймо ставить", и таких людей в Киеве много. Кеворкян предположил, что украинские власти выбрали Коломойского и Резникова для "ритуального жертвоприношения", по факту не изменив ничего.