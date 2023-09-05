"Целый ряд манёвров": Эксперт нашёл связь между арестом Коломойского и отставкой Резникова
Кеворкян: Отставка Резникова и арест Коломойского вызваны провалом наступления ВСУ
Отставка украинского министра обороны Алексея Резникова и арест олигарха Игоря Коломойского связаны между собой и вызваны провалом контрнаступления ВСУ. Об этом заявил руководитель телеграм-канала "Украина.ру" Константин Кеворкян в беседе с "Царьградом".
"На Западе, как известно, недовольны темпами украинского наступления. И какие-то предварительные оргвыводы Зеленский должен был привести. С этим связана отставка Резникова; скорее всего, с этим связано задержание господина Коломойского, на которого у США вырос большой зуб. Ну, и целый ряд манёвров, менее заметных в правительстве и в других административных структурах, но усиливающих влияние США в данном регионе", — обратил внимание Кеворкян.
Он также заявил, что Резников — коррумпированная фигура, на которой "негде клеймо ставить", и таких людей в Киеве много. Кеворкян предположил, что украинские власти выбрали Коломойского и Резникова для "ритуального жертвоприношения", по факту не изменив ничего.
Говоря о предполагаемом новом главе Минобороны Украины Рустеме Умерове, эксперт отметил, что тот коррумпированная и одиозная фигура. Он этнический крымский татарин, который раздражает украинских радикальных националистов, являющихся идеологическим и боевым костяком ВСУ. Кроме того, Турция подозревает Умерова в связях с политиком и проповедником Фетхуллахом Гюленом, находящимся в опале.
Напомним, 3 сентября было озвучено решение Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. Глава государства предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. 4 сентября Резников подал в украинский парламент рапорт об отставке.
ТАСС / HOW HWEE YOUNG