Против возглавляемого Умеровым Фонда госимущества Украины возбуждено уголовное дело
В отношении руководства Фонда госимущества Украины возбуждено уголовное дело
Глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / EPA / STR
В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. На данный момент организацию возглавляет Рустем Умеров, который может возглавить Минобороны Незалежной.
Как указано в письме Национальной полиции Украины, копия которого находится в распоряжении издания "Украинские новости", силовиками по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля была проведена проверка организации. По её результатам были выявлены нарушения закона должностными лицами фонда при увольнении независимых членов наблюдательного совета "Центрэнерго".
Вместе с этим в материале указано, что в отношении руководства фонда также зарегистрировано уголовное производство по факту грубого нарушения трудового законодательства. Если кандидатура Умерова будет согласована, то в таком случае главой Минобороны Украины станет человек, находящийся под следствием, указано в статье.
Напомним, 3 сентября стало известно о решении украинского президента Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. 4 сентября Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Глава киевского режима предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова, от которого эксперты не ждут "ничего хорошего".