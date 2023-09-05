Против возглавляемого Умеровым Фонда госимущества Украины возбуждено уголовное дело

В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. На данный момент организацию возглавляет Рустем Умеров, который может возглавить Минобороны Незалежной.

Как указано в письме Национальной полиции Украины, копия которого находится в распоряжении издания "Украинские новости", силовиками по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля была проведена проверка организации. По её результатам были выявлены нарушения закона должностными лицами фонда при увольнении независимых членов наблюдательного совета "Центрэнерго".