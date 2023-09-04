Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке
Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке. Обложка © Twitter/Oleksii Reznikov
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке.
"Я подал заявление об отставке Руслану Стефанчуку, председателю Верховной рады Украины. Для меня было честью служить украинскому народу и работать на благо ВСУ последние 22 месяца", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о решении уволить Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. На его место предложена кандидатура главы Фонда госимущества Рустема Умерова. А Резникова, по данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, вскоре могут назначить послом в Великобритании. Сам экс-министр об этом не знает. Алексей Резников возглавлял Министерство обороны с ноября 2021 года.