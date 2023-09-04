Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке.

"Я подал заявление об отставке Руслану Стефанчуку, председателю Верховной рады Украины. Для меня было честью служить украинскому народу и работать на благо ВСУ последние 22 месяца", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).