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4 сентября, 07:21

Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке

<p>Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке. Обложка © Twitter/<a href="https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1698588926854692952" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Oleksii Reznikov</a></p>

Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке. Обложка © Twitter/Oleksii Reznikov

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке.

"Я подал заявление об отставке Руслану Стефанчуку, председателю Верховной рады Украины. Для меня было честью служить украинскому народу и работать на благо ВСУ последние 22 месяца", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

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Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о решении уволить Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. На его место предложена кандидатура главы Фонда госимущества Рустема Умерова. А Резникова, по данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, вскоре могут назначить послом в Великобритании. Сам экс-министр об этом не знает. Алексей Резников возглавлял Министерство обороны с ноября 2021 года.

Александра Вишнякова
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