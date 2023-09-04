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4 сентября, 02:05

Резников прокомментировал слухи о скором новом назначении

Резников заявил, что не в курсе планов Киева назначить его послом в Британии

Алексей Резников, которого украинский лидер Владимир Зеленский решил убрать с поста министра обороны страны, не в курсе своего возможного назначения на должность посла Киева в Великобритании.

"Не в курсе", — прокомментировал политический деятель эту информацию изданию "Бабель".

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Напомним, ранее стало известно о решении Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. Украинский лидер предложил на его пост главу Фонда госимущества Рустема Умерова. Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Резникова вскоре могут назначить послом в Великобритании.

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ТАСС / HOW HWEE YOUNG / EPA

Андрей Соловьёв
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