В Крыму усмотрели причину отставки Резникова в провале контрнаступления ВСУ
Глава Госсовета Крыма Константинов: Отставка Резникова связана с провалом ВСУ
Причина отставки министра обороны Украины Алексея Резникова кроется в провале украинского контрнаступления. Как заявил РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов, на Западе недовольны результатами наступления, в связи с чем Киеву приходится жертвовать такими "второстепенными фигурами".
"Умерова (предполагаемый новый глава МО Украины. — Прим. Лайфа) я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хвалёного "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", — пояснил Константинов.
Он предположил, что тактические замены необходимы для спасения всей команды, которая сейчас жертвует второстепенными фигурами. Впрочем, успехов на фронте это не принесёт, ведь Зеленский набирает в команду тех, кто ничего не понимает в военной сфере и не имеет "моральных тормозов". По словам Константинова, другие сейчас и не станут сотрудничать с украинским президентом.
Напомним, ранее стало известно о решении Зеленского уволить главу Минобороны Украины Алексея Резникова и назначить вместо него главу Фонда госимущества Рустема Умерова. Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Резникова вскоре назначат послом в Великобритании.
ТАСС / Thomas Lohnes / POOL