Причина отставки министра обороны Украины Алексея Резникова кроется в провале украинского контрнаступления. Как заявил РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов, на Западе недовольны результатами наступления, в связи с чем Киеву приходится жертвовать такими "второстепенными фигурами".

"Умерова (предполагаемый новый глава МО Украины. — Прим. Лайфа) я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хвалёного "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", — пояснил Константинов.