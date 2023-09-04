Нового министра обороны Украины Рустема Умерова нельзя назвать ни политическим, ни общественным деятелем. Он профессионал в противостоянии России, но не на деле, а на словах. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Он про что угодно, только не про оборону... Назначая в любой стране министра обороны, нужно исходить из того, насколько он профессионал в сфере обороны, а не в сфере противостояния России на словах. А господин Умеров является деятелем именно такого толка", — сказал Слуцкий в беседе с Ura.ru.