Слуцкий высмеял нового главу МО Украины Умерова
Слуцкий: Новый министр обороны Украины — профи в противостоянии РФ на словах
Нового министра обороны Украины Рустема Умерова нельзя назвать ни политическим, ни общественным деятелем. Он профессионал в противостоянии России, но не на деле, а на словах. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Он про что угодно, только не про оборону... Назначая в любой стране министра обороны, нужно исходить из того, насколько он профессионал в сфере обороны, а не в сфере противостояния России на словах. А господин Умеров является деятелем именно такого толка", — сказал Слуцкий в беседе с Ura.ru.
Лайф напоминает: 3 сентября стало известно о решении Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. Глава киевского режима предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. 4 сентября Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Он возглавлял Министерство обороны с ноября 2021 года.
ТАСС / Сергей Савостьянов, © Getty Images / Dogukan Keskinkilic