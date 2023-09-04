Связан с Соросом и Турцией: Эксперт рассказал о возможном сменщике Резникова на посту главы МО Украины

От главы Фонда госимущества Украины Рустема Умерова, кандидатуру которого президент страны Владимир Зеленский предложил на пост министра обороны вместо Алексея Резникова, не стоит ждать чего-то хорошего. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог Леонид Савин.

Эксперт напомнил, что Умеров получил образование на Западе и даже создал проект, который направлен на поддержку талантливых украинских студентов для обучения за рубежом. По словам специалиста, этот кандидат на пост министра обороны считается успешным бизнесменом, у него есть связи с Турцией. После того как Крым воссоединился с Россией, Умеров вместе с Анкарой финансировал строительство домов для крымских татар, которые выехали с территории полуострова и не приняли его возвращение к РФ.

"Он будет продолжать линию Зеленского, потому что он будет назначен непосредственно им, с учётом всех его связей с Западом, всех его интересов, ничего ожидать хорошего не следует. Хотя некоторые считают, что он для России вариант приемлемый — я так не думаю, хотя бы по той же причине, что он открыто говорил о необходимости перекрыть воду для Крыма в своё время, и обвинял в этом Россию, что якобы Россия виновата в этом гуманитарном кризисе. Он ещё и связан со структурами [американского финансиста] Джорджа Сороса, что нужно тоже иметь в виду", — подчеркнул Савин.

Собеседник Лайфа добавил, что помимо этого Умеров связан со структурами американского финансиста Джорджа Сороса, что тоже нужно иметь в виду. Специалист считает, что в данном случае речь идёт о "декоративных перестановках". К тому же недовольство действиями украинских властей со стороны народа растёт с каждым днём.